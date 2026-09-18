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Аргументы недели

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На сайте тура Канье Уэста больше нет Петербурга

На сайте тура Канье Уэста больше нет Петербурга

Санкт-Петербург исчез из перечня городов на сайте концертного тура Канье Уэста. В обновленном расписании остались только зарубежные площадки.

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