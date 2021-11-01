В Барнаульском ракетном соединении продолжается ревакцинация личного состава

В первую очередь ревакцинация проводится медицинским работникам, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и дежурным силам соединений и воинских частей.
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