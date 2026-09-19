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Царьград

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Селин Дион вернулась на сцену в Париже после шестилетнего перерыва

Селин Дион вернулась на сцену в Париже после шестилетнего перерыва

Селин Дион после шестилетнего перерыва снова встала на сцену, начав серию из 26 концертов в Париже. Несмотря на редкое неврологическое заболевание, певица устроила импровизированное шоу для поклонников.

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