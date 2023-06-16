Торговцы смертью: финский ВПК набирает обороты

Финляндия закупит у государственной компании Patria 91 бронемашину с колесной формулой 6x6. В последнее время дела у этого предприятия идут очень хорошо — заключены выгодные контракты с Латвией и Словакией, активно ведется поиск новых покупателей.
Финляндия закупит у государственной компании Patria 91 бронемашину с колесной формулой 6x6. В последнее время дела у этого предприятия идут очень хорошо — заключены выгодные контракты с Латвией и Словакией, активно ведется поиск новых покупателей.
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