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Водителям порекомендовали делать перерыв после четырех часов поездки

Водителям порекомендовали делать перерыв после четырех часов поездки

Водителю не стоит находиться за рулем более четырех часов подряд и девяти часов в сутки. Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил, что длительные поездки снижают концентрацию и повышают риски для здоровья, сообщает «Абзац» .

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