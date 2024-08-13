В России растет заболеваемость коронавирусом

За неделю рост зафиксирован в 59 регионах страны В России по состоянию на 13 августа за последнюю неделю с короновирусной инфекцией были госпитализированы 1100 человек, что на 24,2% больше, чем неделей ранее.
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