ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала после расследования французского журналиста

Ромен Молина, французский футбольный журналист-расследователь, выступил с рядом серьезных обвинений в адрес ФИФА и Федерации футбола Аргентины (AFA), заявив о предполагаемых нарушениях в расследованиях и финансовой деятельности организации.
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