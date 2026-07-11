SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала после расследования французского журналиста

ФИФА и Федерация футбола Аргентины оказались в центре скандала после расследования французского журналиста

Ромен Молина, французский футбольный журналист-расследователь, выступил с рядом серьезных обвинений в адрес ФИФА и Федерации футбола Аргентины (AFA), заявив о предполагаемых нарушениях в расследованиях и финансовой деятельности организации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии