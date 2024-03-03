Steak Lovers
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Steak Lovers

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За 2 часа превращаем любое мясо в идеальное. Становится нежнее тушенки и его можно есть губами

За 2 часа превращаем любое мясо в идеальное. Становится нежнее тушенки и его можно есть губами

Этот рецепт без сомнения можно отнести к лучшим способам приготовления любого вида мяса. В результате двухчасового процесса томления мяса, оно становится настолько сочным и нежным, что практически не нужно жевать.

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