Китай отказывается от электромобилей В последние годы Китай активно продвигал электромобили, стремясь к экологически чистому транспорту.
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Китай отказывается от электромобилей В последние годы Китай активно продвигал электромобили, стремясь к экологически чистому транспорту.
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