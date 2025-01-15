Суд арестовал пенсионерку за пост в поддержку террористической организации

Под стражу пенсионерку Галину Арчагову за размещение видеоролика в социальной сети в поддержку террористической организации «Легион „Свобода России“ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправил Тверской суд Москвы, об этом 15 января сообщает ТАСС со ссылкой на имеющиеся у них материалы дела.