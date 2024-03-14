Знаете ли вы, что существуют определенные «тонкие» вещи, которые женщины моментально замечают в мужчинах? Эти вещи не имеют абсолютно никакого отношения к вашей личности, но могут сыграть ключевую роль в положительном знакомстве с большинством женщин.