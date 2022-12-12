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Уникальный монитор Dasung Paperlike U c изогнутым экраном диагональю 25,3 дюйма оценили в 1240 долларов

Уникальный монитор Dasung Paperlike U c изогнутым экраном диагональю 25,3 дюйма оценили в 1240 долларов

В Китае стартовали продажи одного из самых необычных мониторов – Dasung Paperlike U. Устройство предлагается в нескольких версиях, стоимость самой дешевой версии – без фронтальной подсветки и с проводным подключением – составляет 1240 долларов.

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