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Британцы создали реактивный самолет на 3D-принтере: его планируют разогнать почти до 1000 км/ч

Британцы создали реактивный самолет на 3D-принтере: его планируют разогнать почти до 1000 км/ч

Реактивный самолет весом 9 кг Британская команда Mach Initiative разработала реактивный радиоуправляемый самолет Kingchaser, большую часть конструкции которого изготовили с помощью 3D-печати.

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