Британцы создали реактивный самолет на 3D-принтере: его планируют разогнать почти до 1000 км/ч

Реактивный самолет весом 9 кг Британская команда Mach Initiative разработала реактивный радиоуправляемый самолет Kingchaser, большую часть конструкции которого изготовили с помощью 3D-печати.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым