Полиция Канады отказалась преследовать преступников, потому что те слишком быстро ехали

Канадская полиция отказалась преследовать машину, из которой в понедельник утром обстреляли консульство США в Торонто, потому что та слишком быстро ехала, а вертолета для преследования тоже не нашлось, сообщил телеканал CBC со ссылкой на замглавы полиции города Фрэнка Барредо.
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