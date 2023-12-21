Минтай сочнее красной рыбы: готовим в сливочном соусе за 20 минут

Нежное филе минтая приготовим сегодня не совсем привычным способом. Многие хозяйки предпочитают минтай жарить в масле, мы же сделаем гораздо вкуснее: шеф-повар показал пошаговый рецепт минтая в сливочном соусе.
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