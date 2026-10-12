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Медведев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Циципасом

Медведев вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае, где сыграет с Циципасом

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвёртый круг «Мастерса» в Шанхае. В матче третьего круга россиянин обыграл чеха Далибора Сврчину со счётом 6:2, 6:3.

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