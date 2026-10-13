Цена газа на бирже в Европе превысила $1000 за 1 тысячу кубических метров

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ на бирже в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с сентября.
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