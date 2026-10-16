Михаил Звинчук оценил новую партию Storm Shadow для ВСУ.Военный блогер Михаил Звинчук в своём Telegram-канале "Рыбарь" сообщил, что Лондон намерен передать Украине новую партию высокоточных крылатых ракет Storm Shadow для ударов вглубь России.
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