В Пскове заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.В. Клаус провел совещание по вопросам раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на...

5 октября 2023 года в городе Пскове заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Владимирович Клаус провел очередное оперативное совещание, посвященное вопросам раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на территории региона в прошлые годы.