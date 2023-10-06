В Пскове заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.В. Клаус провел совещание по вопросам раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на...

5 октября 2023 года в городе Пскове заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Владимирович Клаус провел очередное оперативное совещание, посвященное вопросам раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на территории региона в прошлые годы.
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