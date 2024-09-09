В Москве опробуют способы снижения шума от строек

Экспериментальные варианты борьбы со строительным шумом опробуют на 20 тестовых стройплощадках. Если меры окажутся эффективными, их распространят как обязательные к применению на все московские стройки Столичные власти разработали ряд мер по снижению уровня шума от строек — ежегодно на него жалуются не менее 6 тыс.