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В Москве опробуют способы снижения шума от строек

В Москве опробуют способы снижения шума от строек

Экспериментальные варианты борьбы со строительным шумом опробуют на 20 тестовых стройплощадках. Если меры окажутся эффективными, их распространят как обязательные к применению на все московские стройки Столичные власти разработали ряд мер по снижению уровня шума от строек — ежегодно на него жалуются не менее 6 тыс.

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