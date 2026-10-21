МОСКВА (ИА Реалист). Министр транспорта Андрей Никитин, выступая в Госдуме, назвал сроки вывода на дороги общего пользования грузовых автомобилей без водителя в кабине.
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