France announced it will deploy 70,000 police officers on Saturday to combat rioting after last weekend's protests turned violent.
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