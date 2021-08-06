Последние новости на утро 6 августа 2021: Шойгу предложил построить в Сибири крупные научно-промышленные центры

Последние новости на утро 6 августа 2021 года. Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что на территории Сибири необходимо построить три-пять крупных научно-промышленных города, которые могли бы стать отраслевыми экономическими центрами.
Последние новости на утро 6 августа 2021 года. Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что на территории Сибири необходимо построить три-пять крупных научно-промышленных города, которые могли бы стать отраслевыми экономическими центрами.
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