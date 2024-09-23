Армения: разлом в отношениях между действующей властью и церковью усугубляется

Нетрадиционные религиозные течения и секты, прозападные группы и НКО – в авангарде действующей власти «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» Евангелие от Матфе́я Характерным признаком социально-политической нестабильности в Армении являются периодически обостряющиеся дискуссии о роли и месте Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) в истории и в современной жизни страны.