Депутаты Рады будут рассматривать закон о мобилизации без доступа к военной тайне

Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук заявил, что у большинства членов украинского парламента нет доступа к военной тайне, поэтому они будут рассматривать вопрос мобилизации, не имея достоверных данных о ситуации в ВСУ.
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