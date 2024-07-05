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Мировое обозрение

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Страны с крупнейшим ядерным арсеналом: у кого сколько?

Страны с крупнейшим ядерным арсеналом: у кого сколько?

1/10 Ведущие ядерные державы: Индия обходит Пакистан, но какое место у США, России и Китая? Знаете ли вы, что Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна в мире, включая США и Россию? Сейчас у Китая в три раза больше боеголовок, чем у Индии! Кроме того, что интересно, запасы ядерного оружия Индии впервые за 25 лет пересекли запасы Пакистана! На начало 2024 года 9 стран совместно обладали примерно 12 121 ядерных боеголовок.

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