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«Виннипег» отыгрался с 2:3, забив «Сент-Луису» 3 гола подряд в 3-м периоде. У Коннора и Шайфли по 1+2

Команды провели 1-й матч стартового раунда Кубка Стэнли. К 50-й минуте «Джетс» проигрывали со счетом 2:3, но забросили три шайбы подряд.

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