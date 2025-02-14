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Милонов: День святого Валентина — духовная диверсия против России

Милонов: День святого Валентина — духовная диверсия против России

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью выразил отрицательное отношение к Дню всех влюблённых в его американской версии, назвав его опасной культурной диверсией 1990-х годов.

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