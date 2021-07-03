Пенсионеры могут рассчитывать на получение выплат в 55 и 60 лет

Узнать о НПФ, в котором находится накопительная часть пенсии, можно несколькими способами. Для этого необходимо обратиться в ПФР, МФЦ или зайти в личный кабинет на сайте "Госуслуги", напомнила юрист Оксана Филачева в беседе с "Российской газетой".