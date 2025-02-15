Российские войска освободили Березовку в ДНР

ВСУ потеряли на данном направлении до 490 военнослужащих.фото: t.me/RosgvardOfficialРоссийские силы освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики (ДНР), 15 февраля сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии