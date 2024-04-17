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Автоваз выпустил народную машину — ВАЗ 11173. Пожалуй, лучшее их творение за всю историю: Прочный кузов, не ржавеет, сделана как иномарка

Автоваз выпустил народную машину — ВАЗ 11173. Пожалуй, лучшее их творение за всю историю: Прочный кузов, не ржавеет, сделана как иномарка

Если вспомнить советские времена, то выбирать из отечественных автомобилей особо не приходилось. Волжский автомобильный завод редко баловал своих покупателей обновлениями своего модельного ряда, и если немного вспомнить историю, то выяснится, что первый ВАЗ 2101 свет увидел в 1970 году, а чтобы дождаться этого же автомобиля, но уже в "универсальном" кузове, пришлось подождать еще около года.

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