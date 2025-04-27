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Рюдигер принес публичные извинения после инцедента в финале Кубка Испании

Рюдигер принес публичные извинения после инцедента в финале Кубка Испании

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер принес публичные извинения после инцидента в финале Кубка Испании с «Барселоной» (3:2 д.

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