Украинские военные назвали отличия наступательных действий ВС РФ в Курахово и Торецке Российские войска за минувшие сутки достигли значительных успехов в Торецке (Дзержинске).
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Украинские военные назвали отличия наступательных действий ВС РФ в Курахово и Торецке Российские войска за минувшие сутки достигли значительных успехов в Торецке (Дзержинске).
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