Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.
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