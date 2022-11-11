Вечерняя Москва

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Армия России нанесла превентивные удары по ВСУ в Запорожской области

Армия России нанесла превентивные удары по ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам в Запорожской области. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

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