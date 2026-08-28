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Селин Дион встревожила фанатов первым за два года появлением на публике

Селин Дион встревожила фанатов первым за два года появлением на публике

Канадская певица Селин Дион встревожила поклонников своим первым за два года появлением на публике. Снимки знаменитости опубликовало издание Daily Mail.

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