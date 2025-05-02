Какая вредная привычка превращает родителей в жестоких и равнодушных

Международная группа ученых провела масштабное исследование, выявившее статистически значимую связь между алкогольной зависимостью у родителей или опекунов и повышенным риском жестокого обращения с детьми.
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