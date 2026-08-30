Татарстанда томан көтелә – Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы иминлек чараларын искәртте

31 августка каршы төндә һәм иртән Татарстанда урыны белән томан көтелә. Һава шартлары начараюга бәйле рәвештә, Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республика халкына иминлек чаралары турында искәртте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым