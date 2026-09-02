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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сааведра об Артиге и Морено: «У них одна футбольная школа – «Барселоны», принципы очень похожи. Франк чуть ближе к игрокам в человеческом плане, возможно»

Полузащитник « Рубина » Игнасио Сааведра  сравнил главного тренера казанцев Франка Артигу с экс-наставником «Сочи» Робертом Морено .

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