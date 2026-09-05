Зоопсихолог Капустина объяснила, как понять, что кошке холодно дома

С наступлением холодов владельцам кошек стоит внимательнее присмотреться к поведению своих питомцев. В отличие от людей, животные быстрее ощущают дискомфорт от понижения температуры.
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