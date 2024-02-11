Что означает пословица «По усам текло, а в рот не попало?»

Отвечаем, почему половина русских народных сказок заканчивалась одинаково непонятно. фото: AI«И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало» — классический рефрен в русском народном хеппи-энде.
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