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Что означает пословица «По усам текло, а в рот не попало?»

Что означает пословица «По усам текло, а в рот не попало?»

Отвечаем, почему половина русских народных сказок заканчивалась одинаково непонятно. фото: AI«И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало» — классический рефрен в русском народном хеппи-энде.

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