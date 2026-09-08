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Правнук Шухова раскритиковал проект реконструкции башни на Шаболовке

Правнук Шухова раскритиковал проект реконструкции башни на Шаболовке

Владимир Шухов, правнук знаменитого инженера и глава фонда «Шуховская башня», выступил с критикой проекта реконструкции Шуховской башни на Шаболовке в Москве.

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