Ученые определили, кого аспирин может защитить от рака Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с опубликованным исследованием в журнале JAMA Oncology, максимальную выгоду от использования малых доз аспирина получали пациенты, которые были полными, курили, употребляли алкоголь и не занимались спортом.
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