Ученые определили, кого аспирин может защитить от рака Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с опубликованным исследованием в журнале JAMA Oncology, максимальную выгоду от использования малых доз аспирина получали пациенты, которые были полными, курили, употребляли алкоголь и не занимались спортом.