Поддержка семей и решение проблем: в Твери прошла встреча с родителями детей с паллиативным статусом.

В Твери прошла встреча и. о. министра здравоохранения с родителями детей с паллиативным статусом. В актовом зале консультативно‑диагностического центра Детской областной клинической больницы состоялась встреча исполняющего обязанности министра здравоохранения Тверской области Олега Костина с родителями детей с паллиативным статусом.
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