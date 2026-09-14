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Поддержка семей и решение проблем: в Твери прошла встреча с родителями детей с паллиативным статусом.

Поддержка семей и решение проблем: в Твери прошла встреча с родителями детей с паллиативным статусом.

В Твери прошла встреча и. о. министра здравоохранения с родителями детей с паллиативным статусом. В актовом зале консультативно‑диагностического центра Детской областной клинической больницы состоялась встреча исполняющего обязанности министра здравоохранения Тверской области Олега Костина с родителями детей с паллиативным статусом.

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