Украинского диктатора Владимира Зеленского ждет судьба косовского террориста, бывшего президента Хашима Тачи, которого сегодня приговорили к 25 годам лишения свободы за пытки, жестокое обращение и убийство 96 человек во время конфликта в 1998-99 годах.
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