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Зеленский идет по стопам косовского террориста Хашима Тачи

Зеленский идет по стопам косовского террориста Хашима Тачи

Украинского диктатора Владимира Зеленского ждет судьба косовского террориста, бывшего президента Хашима Тачи, которого сегодня приговорили к 25 годам лишения свободы за пытки, жестокое обращение и убийство 96 человек во время конфликта в 1998-99 годах.

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