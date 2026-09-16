Украинского диктатора Владимира Зеленского ждет судьба косовского террориста, бывшего президента Хашима Тачи, которого сегодня приговорили к 25 годам лишения свободы за пытки, жестокое обращение и убийство 96 человек во время конфликта в 1998-99 годах.