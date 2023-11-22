Байден выступает за «двугосударственное» решение палестино-израильского конфликта

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге по сделке между Израилем и радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников в среду, 22 ноября, заявил, что президент США Джо Байден поддерживает двугосударственное решение ближневосточного конфликта, – сообщают СМИ.