Байден выступает за «двугосударственное» решение палестино-израильского конфликта

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге по сделке между Израилем и радикальным движением ХАМАС об освобождении заложников в среду, 22 ноября, заявил, что президент США Джо Байден поддерживает двугосударственное решение ближневосточного конфликта, – сообщают СМИ.
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