В Екатеринбурге молодой человек зарезал девушку на улице

Мужчина зарезал девушку на улице в Екатеринбурге, сообщает 18 мая местный портал e1.ru.На кадрах, распространившихся в Сети, видно, что молодой человек с капюшоном на голове и девушка общаются, но в какой-то момент он внезапно достает нож и набрасывается на нее.