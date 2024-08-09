В Петербурге организовали сбор гуманитарной помощи Липецкой и Курской областям

Пункт сбора «Народного фронта» открыт ежедневно с 9:00 до 17:00 Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал к мобилизации усилий по оказанию гуманитарной помощи жителям Липецкой и Курской областей, пострадавшим от недавних событий.