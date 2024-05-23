В Курской области чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями и подлоге

В Горшеченском районе главу поселка обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилосьВ Горшеченском районе главу поселка обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и подлоге.
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