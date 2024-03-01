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Жители Казахстана "постарели" на день из-за сбоя при смене часового пояса

Жители Казахстана "постарели" на день из-за сбоя при смене часового пояса

РИА Новости/Александр Кряжев В Казахстане произошел сбой в работе портала госуслуг eGov: после перехода на единый часовой пояс UTC+5 жители страны стали старше на один день, в их цифровых документах отображается дата рождения на сутки раньше, чем должно быть, сообщает Nur.

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