Жители Казахстана "постарели" на день из-за сбоя при смене часового пояса

РИА Новости/Александр Кряжев В Казахстане произошел сбой в работе портала госуслуг eGov: после перехода на единый часовой пояс UTC+5 жители страны стали старше на один день, в их цифровых документах отображается дата рождения на сутки раньше, чем должно быть, сообщает Nur.