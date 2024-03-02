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В ФРГ надеются быстро получить результаты расследования о перехвате разговора военных

В ФРГ надеются быстро получить результаты расследования о перехвате разговора военных

Алексей Витвицкий/РИА «Новости» Власти Германии рассчитывают, что результаты расследования о перехвате разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост станут известны в ближайшее время.

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